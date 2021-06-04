Около 150 тыс. жителей Кировской области вакцинировались от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Около 150 тыс. жителей Кировской области завершили вакцинацию от коронавируса, что составляет 25% от плана вакцинации, сообщил глава региона Игорь Васильев ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Почти 150 тыс. человек получили вакцинацию двумя дозами, 60% от этого числа - люди старшего возраста", - сказал Васильев.

Всего в регионе проживают более 1,2 млн человек.

Глава региона отметил, что всего в области планируют вакцинировать 600 тыс. человек. "У нас открыто больше 120 пунктов вакцинации, целый ряд мобильных пунктов в торговых центрах, на площадях, предприятиях. Готовясь к детскому отдыху, мы ставим задачу вакцинировать всех, кто будет работать с детьми. Мы настоятельно рекомендуем, и люди ответственно к этому подходят", - сказал губернатор.

По его словам, с января 2021 года в регионе начали поэтапное возвращение медицинских организаций региона, задействованных в оказании помощи пациентам с COVID-19, к обычной работе. На пике пандемии в регионе действовало 19 инфекционных госпиталей, а инфекционный коечный фонд был увеличен практически в десять раз - с 467 до 4 605 коек. При этом власти старались максимально сохранить действующую лечебную сеть, чтобы оказание медицинской помощи жителям области по другим профилям продолжалось. "Сейчас в регионе коечный фонд по профилю "инфекционные" составляет 1 400 коек", - сказал губернатор.

По данным регионального Минздрава, в настоящее время в Кировской области свыше 2 700 человек проходят лечение от коронавируса, в том числе 1 021 пациент находится под круглосуточным медицинским наблюдением в условиях инфекционных госпиталей. Всего в регионе выявлено более 44,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели более 41,6 тыс. человек, умер 371 человек. В области продолжает действовать масочный режим, запрещены массовые мероприятия.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.