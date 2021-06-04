Институт сыворотки Индии получил разрешение властей на производство вакцины "Спутник V"

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии одобрил производство индийским Институтом сыворотки вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в пятницу сообщило агентство Press Trust of India со ссылкой на правительственный источник.

"Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии предоставил Институту сыворотки разрешение на производство с соблюдением определенных условий на лицензированном предприятии в Хадапсаре вакцины от COVID-19 "Спутник V" для ее исследования, тестирования и анализа", - сообщил источник.

3 июня газета "Пионер" сообщила, что Институт сыворотки подал заявление на производство вакцины "Спутник V" в надзорное ведомство. Ранее институт сообщил Минздраву Индии о своей готовности выпускать этот препарат одновременно с производством 100 млн доз вакцины Covishiеld и американского препарата от коронавируса Novavax, разрешение на выпуск которого в Индии ожидается от Соединенных Штатов.

Индийская фармакологическая компания Dr. Reddy's Laboratories в феврале подала заявку на получение разрешения на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма готова распространять российскую вакцину. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) также договорился о производстве препарата с несколькими компаниями в самой Индии.

Во вторник в Индию была доставлена из России третья партия препарата "Спутник V".