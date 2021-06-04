"Транснефть" поможет модернизировать 12 школ в отдаленных поселениях Тульской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. ПАО "Транснефть" примет участие в модернизации инфраструктуры 12 школ в отдаленных населенных пунктах Тульской области. Соответствующее соглашение подписали власти региона и руководство компании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Компания, которую вы возглавляете, это не столько крупнейшая нефтяная компания, но и ответственный социальный партнер не только для Тульской области, но я для многих субъектов РФ. Я от себя лично, от всех жителей Тульской области хочу поблагодарить за столь значимые, необходимые, нужные, которые вы реализуете на территории области. Речь идет и о закупке высокотехнологичных передвижных медицинских комплексах, которые работают в далеких населенных пунктах, и оказывают необходимую медицинскую помощь, в том числе и выявляют на ранней стадии определенный ряд заболеваний. Также компания поддержала регион в части ремонта школ и сегодняшнее соглашение является продолжением этого сотрудничества: будет модернизирована инфраструктура 12 школ в отдаленных населенных пунктах с малой численностью учащихся", - сказал на церемонии подписания губернатор области Алексей Дюмин.

По слова президента ПАО "Транснефть" Николая Токарева, компания продолжит и дальше участвовать в социально-экономическом развитии региона. "Эта работа будет системно продолжаться и дальше. На днях мы передадим третий мобильный медицинский комплекс диагноститический", - отметил он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.