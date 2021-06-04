В РФ число смертей, где ковид подтвержден как основная причина, в апреле снизилось на 13%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Число смертей в России, где коронавирусная инфекция была подтверждена как основная причина летального исхода, в России в апреле 2021 года составило 13 378. При этом показатель смертности снизился на 13,2% по сравнению с мартом, говорится в данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

Еще в 2 195 случаях вирус предполагается, снижение в этой категории отмечается на 7,9% по сравнению с мартом 2021 года.

При этом ковид ускорил смерть в 1 145 случаях, а в 3 605 он был выявлен, но не повлиял на летальный исход.

По уточненным данным, в марте 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти в 17 795 случаях, из них в 15 411 вирус был идентифицирован, в 2 384 он предполагался. Ковид ускорил летальный исход в 1 434 случаях и никак не повлиял на смерть в 4 813.