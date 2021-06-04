Парк 800-летия откроется в Нижнем Новгороде в год юбилея города

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Парк 800-летия Нижнего Новгорода создадут к юбилею города за счет внебюджетных средств Фонда поддержки социальных инициатив "Газпрома". Соответствующее соглашение подписали в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Основная идея концепции - создание "театра природных действий" - масштабного общественного пространства с комфортными условиями для досуга, наблюдения за природой и активного отдыха нижегородцев. Это будет уникальный парк на рельефе, который свяжет нижнюю и верхнюю часть городского ландшафта с помощью сети удобных транзитов", - отметил Никитин.

Проект будет реализован в два этапа в 2021-2022 годах, первый из них завершится к августу 2021 года. В него войдет благоустройство центральной части террасного парка набережной Федоровского и пешеходные мосты. На территории появятся игровые и спортивные зоны, места для отдыха, будет проведено дополнительное озеленение и обновлено освещение и мощение, добавил Никитин.

"Благодаря внебюджетным средствам сюда войдет создание променада с местами для отдыха и покрытием из гранита, амфитеатр, а также световая инсталляция из 300 светильников, которая подчеркнет ландшафт территории. Концепция дополнительных решений к проекту развития набережной Федоровского и "Парка 800-летия Нижнего Новгорода" разработана фондом поддержки социальных инициатив "Газпрома" и архитектурным бюро ООО "Арх груп", - отметили в пресс-службе.

На втором этапе благоустроят территории, прилегающие к набережной Федоровского, участок "Аллеи дружбы" по улице Заломова, склоны, Благовещенскую площадь, Сергиевский овраг и Почтовый съезд. Всего за два года будет благоустроено 25 га территории.

В основе создания парка лежит концепция, разработанная Институтом развития городской среды Нижегородской области в 2020 году на основе предложений жителей города и экспертов, сформулированных по итогам исследований и общественных обсуждений.

О форуме

В рамках ПМЭФ делегация Нижегородской области планирует подписать около 17 соглашений. Стенд региона на ПМЭФ посвящен 800-летию Нижнего Новгорода.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.