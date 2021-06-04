Глава РФПИ считает неправильным обязательный подход к вакцинации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает неправильным обязательный подход к вакцинации, поскольку граждане должны сами принимать решение.

"Обязательная вакцинация - это, наверное, неправильный поход, потому что все отвечают сами за себя, и здесь важна разъяснительная кампания, и действительно, тот ажиотаж в мире, который есть по "Спутнику". Сейчас "Спутник [V]" - это, фактически, одна из двух самых желаемых вакцин в мире, россияне должны это понимать", - сказал он в пятницу в интервью НТВ на полях Петербургского международного экономического форума.

Дмитриев также отметил, что получение паспорта вакцинации должно осуществляться по запросу конкретного гражданина. "Это не вопрос какого-то обязательного паспорта, а граждане по запросу должны такие паспорта получать, если это им полезно для путешествий или для каких-то других целей", - подчеркнул глава РФПИ.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.