Эксперты бразильского регулятора не возражают против одобрения импорта "Спутника V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 июня. /ТАСС/. Управление по медикаментам и биологической продукции Национального агентства по санитарному надзору Бразилии не возражает против выдачи регулятором разрешения на импорт в страну российской вакцины "Спутник V". Об этом в пятницу на заседании регулятора, трансляция которого велась на портале YouTube, сообщил глава управления Густаву Мендес Лима Сантус.

"С нашей точки зрения, в случае возможного разрешения на импорт и использование препарата необходимо обеспечить контроль условий применения", - сказал чиновник.