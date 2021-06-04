Энергоэффективность войдет в план действий правительства по климату

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российское правительство подготовит план действий в климатической политике и представит его главе государства, в него войдут энергоэффективность и повышение поглощающей способности экосистем. Об этом заявила в пятницу журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер Виктория Абрамченко.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к июлю 2022 года в полном объеме создать нормативную базу для климатических проектов. Он отметил, что компаниям, которые собираются закупать углеродные единицы за рубежом, лучше вкладывать в климатические проекты в России.

"Я на следующей неделе собираю все органы исполнительной власти, и мы готовим четкий план, чтобы на отдельном совещании у президента его обсудить. Этот план будет включать несколько направлений: повышение энергоэффективности отдельных отраслей российской экономики, а второе направление - это повышение поглощающей способности наших экосистем", - сказала Абрамченко.

По ее словам, необходимо определить, что нужно для увеличения поглощающей способности российских экосистем на создаваемых карбоновых полигонах. Так, в Сахалинской области запускается пилотный проект по отработке механизма оборота углеродных единиц, регион должен к 2025 г. достичь углеродной нейтральности.

"Кроме нормативных актов мы должны еще и технологии подтянуть, подготовить информационные системы, ведь ведение реестра выбросов и климатических проектов - это цифровая история. Это все будет в информационных системах. Мы этим всем параллельно занимаемся, даже не ждем нормативки", - добавила Абрамченко.

Госдума 1 июня приняла во втором и сразу в третьем, окончательном, чтении законопроект об ограничении выбросов парниковых газов и введении углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Закон предусматривает введение поэтапной модели регулирования выбросов парниковых газов. Речь идет о введении обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.