Нижний Новгород примет финалы национального и мирового управленческих чемпионатов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июня. /ТАСС/. Финалы международных управленческих чемпионатов Global Management Challenge (GMC) по стратегии и управлению бизнесом пройдут в Нижнем Новгороде в сентябре 2021 года. Соответствующее соглашение подписано в пятницу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

"Национальный и мировой финалы международных управленческих чемпионатов Global Management Challenge (GMC) по стратегии и управлению бизнесом пройдут в Нижнем Новгороде в сентябре 2021 года. Соответствующее соглашение подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС) Владимир Мау, исполнительный директор GMC Жоао Энрикеш", - сказано в сообщении.

"Global Management Challenge - один из самых престижных международных управленческих чемпионатов. Для нас особенно приятно принять мировой и национальный финалы этого состязания в год празднования юбилея Нижнего Новгорода. Принимая такое решение, организаторы приняли во внимание успешный опыт Нижегородской области в проведении регионального этапа чемпионата и выдающиеся результаты наших команд", - приводит пресс-служба слова Никитина.

GMC - масштабная интерактивная образовательная программа, основанная на комплексной компьютерной учебной модели (бизнес-симуляторе) и имитирующая управление производственной компанией в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке. Чемпионат основан в Португалии в 1980 году, за это время в нем приняли участие свыше 750 тыс. человек. Ежегодно за звание лучшей в мире управленческой команды соревнуются более 30 тыс. участников. Сборная России побеждала в шести мировых финалах Global Management Challenge.

РАНХиГС является организатором Всероссийского этапа чемпионата с 2006 года. Мероприятие поддерживается Агентством стратегических инициатив (АСИ). В России Global Management Challenge проходит как система разноуровневых соревнований: проводятся вузовские, корпоративные, региональные чемпионаты. Победители борются за победу в национальном финале. Крупнейший вузовский чемпионат проводится в РАНХиГС. Ежегодно в нем участвуют до 2 тыс. студентов и преподавателей, объединенных в 500 команд.

Финалы в России

По правилам соревнования, победа дает стране приоритетное право проведения финала чемпионата на своей территории. Мировые финалы Global Management Challenge проходили в России уже трижды. Впервые - в 2010 году в Ханты-Мансийске, затем - в Сочи в 2014-м и Екатеринбурге в сентябре 2019 года. В этом году принято решение провести национальный и мировой финалы чемпионата в Нижнем Новгороде.

О форуме

Стенд Нижегородской области на форуме посвящен 800-летию Нижнего Новгорода. На экспозиции представлены как достопримечательности города, так и проекты, которые планируется реализовать в юбилейный год и в более длительной перспективе.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.