В МИД РФ поступают запросы от иностранцев, желающих привиться "Спутником V"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. МИД России получает запросы от иностранцев, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Да, конечно, и не только дипломаты [направляют запросы]. Они так и пишут, что правительство такой-то страны делает все под давлением "большого брата", не допускает российскую вакцину к нам на рынок, но мы хотим привиться, что можно сделать, могу ли я приехать для этого в Россию, или, возможно, мне поможет российское посольство. Такие люди пишут, вы даже себе не представляете", - сказала она.

Выступая в пятницу на встрече с представителями международного инвестиционного сообщества и иностранных компаний-производителей антиковидной вакцины "Спутник V" в рамках ПМЭФ, президент России Владимир Путин заверил, что РФ создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на ее территории.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.