ЕС подготовил для ВТО предложения по расширению производства и поставок вакцин

ЛОНДОН, 5 июня. /ТАСС/. Евросоюз подготовил и представит Всемирной торговой организации (ВТО) на следующей неделе предложения по расширению производства и поставок вакцин и лекарственных средств от COVID-19. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times .

Как заявил изданию замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис, основная проблема "связана с отсутствием достаточных производственных мощностей", а не с патентами. По-прежнему, как отметил он, "нет конкретного предложения от США, и у нас также нет никакой информации о том, что оно поступит". "Мы вносим конкретное предложение от Евросоюза, так как считаем, что сможем достичь этой цели - глобального развертывания вакцин", - сказал Домбровскис.

Брюссель выступает за отмену экспортных ограничений и поддержку расширения производства, в том числе за счет субсидий, пишет газета, которой удалось ознакомиться с документом ЕС. Его авторы также подчеркивают, что "интеллектуальная собственность не является и не должна быть препятствием для равноправного доступа к вакцинам и терапевтическим средствам против COVID-19 во время пандемии". "Основные узкие места - это ограниченные производственные мощности, доступ к сырью и другим ресурсам", - констатируют они.

В мае верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС играет лидирующую роль в поставках вакцин в мире, экспортировав почти 200 млн доз.