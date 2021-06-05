{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Суд в Бразилии разрешил властям двух городов импорт "Спутника V"

Национальное агентство по санитарному надзору обязано в течение 72 часов выдать муниципальным властям разрешение на импорт российского препарата

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июня. /ТАСС/. Мэрии бразильских городов Марика и Нитерой (штат Рио-де-Жанейро) добились в суде разрешения на импорт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в пятницу сообщил местный портал Maricainfo.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

По его информации, вердикт суда обязует Национальное агентство по санитарному надзору в течение 72 часов выдать муниципальным властям разрешение на импорт российского препарата. Ранее префектура Марики запросила разрешение на импорт 500 тыс. доз, о деталях запроса мэрии Нитероя не сообщалось.

26 апреля бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось более четырех часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. 22 мая в регулятор была направлена недостающая, по его мнению, технологическая документация с информацией о качестве и эффективности вакцины.

Теги
БразилияРоссияПандемия COVID-19
В МИД РФ поступают запросы от иностранцев, желающих привиться "Спутником V"
Ранее президент России Владимир Путин заверил, что страна создаст все необходимые условия, чтобы иностранные граждане могли вакцинироваться от коронавируса на ее территории
Читать полностью