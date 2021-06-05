Суд в Бразилии разрешил властям двух городов импорт "Спутника V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июня. /ТАСС/. Мэрии бразильских городов Марика и Нитерой (штат Рио-де-Жанейро) добились в суде разрешения на импорт российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом в пятницу сообщил местный портал Maricainfo .

По его информации, вердикт суда обязует Национальное агентство по санитарному надзору в течение 72 часов выдать муниципальным властям разрешение на импорт российского препарата. Ранее префектура Марики запросила разрешение на импорт 500 тыс. доз, о деталях запроса мэрии Нитероя не сообщалось.

26 апреля бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось более четырех часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. 22 мая в регулятор была направлена недостающая, по его мнению, технологическая документация с информацией о качестве и эффективности вакцины.