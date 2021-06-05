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Пандемия COVID-19

В Бразилии предложили ввозить "Спутник V" не более чем для 1% населения

Такого количества вакцин достаточно для организации вакцинации на начальном этапе с последующим предоставлением регулятору отчетов о ходе кампании и ее результатах, заявили в фармрегуляторе страны

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 июня. /ТАСС/. Национальное агентство по санитарному надзору предлагает разрешить ввоз в Бразилию российской вакцины "Спутник V" в количествах, необходимых для вакцинации не более чем 1% населения. С таким предложением выступил в пятницу на заседании регулятора, трансляция которого ведется на портале YouTube, докладчик по данному вопросу Алекс Машаду Кампус.

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"[Предлагается] временно разрешить на исключительных условиях импорт вакцины в следующих количествах, что соответствует 1% населения штатов согласно плану вакцинации на июнь 2021 года: Баия - 300 тыс. доз, Мараньян - 141 тыс. доз, Сержипе - 46 тыс. доз, Сеара - 183 тыс. доз, Пернамбуку - 192 тыс. доз, Пиауи - 66 тыс. доз", - предложил чиновник. По его мнению, такого количества вакцин достаточно для организации вакцинации на начальном этапе с последующим предоставлением регулятору отчетов о ходе кампании и ее результатах. На основании этих данных регулятор впоследствии примет решение о последующих поставках.

Отмечается, что речь не идет о регистрации препарата в Бразилии. В случае отказа в регистрации "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Машаду Кампус предлагает незамедлительно свернуть использование вакцины в Бразилии.

26 апреля бразильский регулятор не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось более четырех часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. 22 мая в регулятор была направлена недостающая, по его мнению, технологическая документация с информацией о качестве и эффективности вакцины.

Теги
БразилияРоссияПандемия COVID-19
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