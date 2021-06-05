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Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,97

Показатель превышает единицу в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в субботу немного снизился и составил 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

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Показатель превышает единицу в четырех из 10 регионов страны с наибольшим количеством заразившихся. Это Санкт-Петербург и Свердловская область (1,01), Подмосковье (1,03), Нижегородская область (1,09, максимум для региона с 19 мая).

В Красноярском крае коэффициент составил ровно 1, в Иркутской области - 0,99, в Воронежской - 0,98, в Самарской - 0,92, в Ростовской - 0,91. В Москве индикатор опустился до 0,86, минимума с 27 мая.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

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