"Норникель" поможет кольским саамам восстановить письменность

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Компания "Норникель" в рамках соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией кольских саамов поможет этому малочисленному народу восстановить письменность. Об этом в субботу сообщил вице-президент компании Андрей Грачев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 1937 году был создан алфавит саамского языка на основе кириллицы, однако в том же году издание саамских книг было прекращено. В конце 1970-х - начале 1980-х годов началось возрождение саамской письменности. Были разработаны четыре варианта алфавита, однако единой нормы нет до сих пор, а следовательно, отсутствует и единая письменность.

"[В планах] обустройство саамского музея под открытым небом, проведение научно-исследовательской работы по саамскому языку. К нам обратились саамы с просьбой помочь им в определении одного алфавита для того, чтобы была единая письменность. Мы хотели бы передать свои наработки и технологии, потому что столкнулись с примерно такой же проблемой на Таймыре, когда обнаружили, что энцы, которых 278 человек, просто письменность потеряли. Мы с ними и с Сибирским федеральным университетом восстановили письменность и представили этот кейс на высокой трибуне ООН", - сказал Грачев после подписания соглашения.

Президент Ассоциации кольских саамов Елена Рочева сообщила, что к проекту будут привлекать носителей языка, а также надеются на участие представителей саамского научного сообщества из Норвегии, Швеции и Финляндии.

Саамы - коренной малочисленный народ Севера. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Мурманской области проживают 1 599 саамов, всего в России их около 2 тыс.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.