В Геленджике открыли летний туристический сезон

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Летний туристический сезон стартовал в Геленджике, курорт намерен принять в этом году не менее 4 млн человек, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в субботу.

Ежегодное карнавальное шествие, которым открывают туристический сезон в Геленджике, в этом году было отменено из-за пандемии коронавируса.

"Мы не проводим карнавал, но все же хотим создать праздничное настроение всем, кто в эти дни будет вместе с нами открывать летний курортный сезон. Геленджик - очень красивый город, верю, что в этом году людей, влюбившихся в него, будет не меньше 4 млн. Благодарю за труд и всех поздравляю с началом летнего курортного сезона", - сказал мэр города Алексей Богодистов на церемонии начала сезона, его слова приводит пресс-служба.

С начала года на курорте отдохнули 550 тыс. человек, курорт развивается по всем направлениям благодаря поддержке властей и труду горожан, подчеркнул глава города. В Геленджике появляются известные рестораны и отели, строятся дорожные развязки, объекты транспортной инфраструктуры, обустраиваются пляжные территории.

"Геленджик - курорт для всех и каждого. Туристы всех возрастов и интересов найдут на нашей территории что-то для своей души и по своим возможностям", - добавил Богодистов.

Краснодарский край является основным курортным регионом России. В 2020 году общий туристический поток на Кубань составил 12 млн отдыхающих, что меньше показателя 2019 года почти на 5 млн человек. Из-за пандемии в регионе вводили мораторий на взимание курортного сбора, который сняли 1 января 2021 года. 10 апреля вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил ТАСС, что стабильная эпидемиологическая обстановка, эффективность принимаемых мер и их соблюдение позволяют строить планы на полномасштабный курортный сезон в крае.