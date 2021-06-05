В мае в мире выявили на 20% меньше заболевших COVID-19, чем в апреле

В мае на планете выявили в общей сложности 18,4 млн заразившихся (в апреле - свыше 22 млн). При этом заметно - почти на 17,5% - возросло количество смертей: если в апреле в мире зарегистрировали около 302 тыс. летальных исходов из-за новой болезни, то в мае - уже более 354 тыс. Больше умерших от COVID-19 было только в январе - свыше 400 тыс.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в мае оказалось примерно на 20% меньше, чем в апреле, когда оно стало максимальным за всю пандемию. Как следует из подсчетов ТАСС, заболеваемость по итогам минувшего месяца опустилась до уровня января.

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Пик очередной волны коронавируса в стране был достигнут в начале месяца: тогда там выявляли более 400 тыс. инфицированных в сутки, а ближе к лету - уже только 150 тыс.

В Бразилии заболеваемость находится на стабильно высоком уровне с начала марта. В мае в республике подтверждали в среднем 70 тыс. новых случаев в день, а за месяц число заболевших возросло примерно на 2 млн.

Во многих странах Латинской Америки продолжается третья волна эпидемии. Так, в Аргентине и Колумбии она началась еще в апреле, а в мае число выявляемых случаев достигло соответственно 40 тыс. и 25 тыс. в день. Для обоих государств это стало максимумом за пандемию.

Улучшение ситуации

Резкий спад заболеваемости фиксируется в первую очередь в странах Европы, где пик пандемии пришелся на начало года. В течение мая в Польше количество подтверждаемых случаев снизилось в 10 раз (до менее 1 тыс. в сутки), во Франции и Италии - в 4 раза (до 9 тыс. и 3,5 тыс. соответственно), в Германии - в 2,5 раза (до 5 тыс.).

В Турции, которая серьезно пострадала от новой болезни в апреле, когда там ежедневно регистрировали более 60 тыс. заразившихся, после жестких карантинных мер уже в первой половине мая число заболевающих снизилось до 30 тыс. в день, а к концу месяца - до 6 тыс.

Похоже развивается ситуация в США: в первых числах мая там выявляли около 50 тыс. инфицированных в сутки, а в последний день месяца впервые с марта 2020 года подтвердили менее 10 тыс. случаев. В стране продолжается активная вакцинация жителей: как сообщил президент Джо Байден, как минимум одну дозу вакцины уже более 60% взрослых американцев.

Рост смертности

Число смертей увеличивается в основном в тех странах, где заболеваемость еще растет или достигла пика в апреле.