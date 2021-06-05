Первые результаты изучения вечной мерзлоты в Норильске появятся в начале 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Первые результаты работы созданного в Норильске центра по исследованию состояния вечной мерзлоты появятся в начале следующего года. Об этом в субботу ТАСС сообщил вице-президент компании "Норникель" Андрей Грачев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Часть многоэтажных домов Норильска построены на вечной мерзлоте, такая технология строительства применялась в советское время. Для изучения состояния вечной мерзлоты "Норникель" совместно с администрацией Норильска создали научно-исследовательский центр на базе Норильского государственного индустриального института (НИЦ НГИИ).

"Бюджет сейчас этого центра - порядка 100 млн рублей на ближайшие два года. Первые результаты будут к началу следующего года", - сказал Грачев.

По данным компании, сформирован заказ для НИЦ НГИИ на первый этап работы - обследование 42 зданий в селитебной зоне (зона для строительства жилых и общественных зданий, улиц и площадей) Норильска. Исследования начнутся в III квартале 2021 года.

Ранее ученые установили, что температура грунта в Норильском промышленном районе повысилась в среднем на 0,5 - 1 градус Цельсия. Изменения климата вызывает разрушение вечной мерзлоты.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.