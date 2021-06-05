В Петербурге намерены ускорить строительство "ИТМО Хайпарка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Руководство Санкт-Петербургского университета ИТМО приняло решение об ускорении строительства "ИТМО Хайпарка" в Петербурге. Планируется, что научно-образовательный и технологический центр откроется к концу 2023 года, сообщил журналистам в субботу ректор университета Владимир Васильев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Принципиально договорились об ускорении строительства, будем называть, первой, второй очереди, практически речь идет о строительстве второго кампуса Университета ИТМО в сжатые сроки. Сейчас будут согласовываться определенные детали, поскольку надо график переносить, смещать более ускоренно. Мы верим, что к концу 2023-го, максимум - к концу 2024 года первые магистранты, аспиранты и ученые въедут уже в "ИТМО Хайпарк", - сказал он.

Обновленный график строительства со сжатыми сроками будет подготовлен к 1 августа. По словам Васильева, "ИТМО Хайпарк" станет одним из пяти российских кампусов мирового уровня, поручение создать которые дал президент России Владимир Путин.

В технопарке будет построен инновационный центр обработки данных (ЦОД), эффективность которого на 20% выше эффективности существующих дата-центров. Соглашение о намерениях в создании ЦОДа подписали генеральный директор "ИТМО Хайпарк" Андрей Назаров и заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО "НПО Импульс" (входит в ГК "Ростех") Денис Звонов на ПМЭФ.

Строительство объектов первой очереди "ИТМО Хайпарка" планируют начать во втором квартале 2021 года. Его построят в соответствии с первым российским стандартом энергоэффективности Green Zoom.

Проект "ИТМО Хайпарк" в дворцовом треугольнике Гатчина - Пушкин - Петродворец в Петербурге реализуется на площади около 100 га, масштаб застройки объектов научно-образовательной и инновационной инфраструктуры - около 260 тыс. кв. м. На этой территории будут располагаться второй кампус университета ИТМО, бизнес-парк и техдолина. Научно-образовательный профиль "ИТМО Хайпарка": интеллектуальные технологии и киберфизические системы, фотоника и квантовые технологии, а также биохимические технологии. За счет реализации проекта будет создано более 12 тыс. новых рабочих мест. Общий бюджет оценивается в 41 млрд рублей, 35% - частные инвестиции, 53% - финансирование из федерального бюджета и 12% - финансирование из бюджета Санкт-Петербурга.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.