Медведев: на ЕР лежит особая ответственность за эффективную экологическую политику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Проведение эффективной экологической политики должно быть особой ответственностью "Единой России". Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе стратегической партийной сессии по теме экологии в субботу, предложив выработать основу экологического блока предвыборной программы партии.

"Темы восстановления природы, восстановления лесов, защиты животных, работы с отходами, качества воздуха, питьевой воды волнуют сегодня действительно практически всех граждан нашей страны", - сказал Медведев.

По его словам, еще недавно "экология не была в числе абсолютных приоритетов, которые волнуют граждан, а сейчас это императив, абсолютный приоритет, все понимают, что это влияет на здоровье, самочувствие детей". "На "Единой России", как на правящей партии, лежит особая ответственность за проведение эффективной экологической политики, за то, чтобы координировать усилия государства и общества в этой сфере", - указал председатель партии.

Он обратил внимание, что в нынешней сессии участвуют эксперты-экологи, ученые, волонтеры, представители власти. "Нам предстоит выработать предложения, которые лягут в основу экологического блока предвыборной программы партии", - отметил Медведев.

Председатель партии сообщил, что до заседания побывал на одном из проблемных объектов - полигоне "Красный бор".

Полигон "Красный бор" в Ленинградской области является одним из наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде в России. Он был открыт в 1969 году для приема и ликвидации химических и промышленных отходов. Территория включает 70 карт-накопителей площадью 46 га, в которых к моменту приостановления деятельности в 2014 году размещено порядка 2 млн тонн отходов различных классов опасности.

Ликвидация отходов

Правительство РФ в феврале 2020 года назначило предприятие "Федеральный экологический оператор" (входит в госкорпорацию "Росатом") исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне, проводимых в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология". Работы предполагается выполнить к 2024 году.

Медведев поздравил участников сессии с Днем эколога и Всемирным днем дикой природы. "Этот день уже действительно вошел в постоянный обиход и объединяет тех, кто занимается охраной окружающей среды не только у нас в стране, но и в мире", - заметил он.