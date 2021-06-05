Глава РАН считает, что увеличение распространения фейков приводит к росту невежества

"Невежества стало гораздо больше, чем раньше. Я думаю, если брать в процентном отношении к новой информации, которая поступает через СМИ, даже информации наукоподобной, невежество в обществе увеличилось. Прежде всего потому, что нового знания, полезного или ошибочного, или даже фейкового, становится все больше. В огромном потоке информации его трудно препарировать, отделяя зерна от плевел", - сказал он.

По словам Сергеева, "субъективно виноваты в распространении невежества и СМИ, и ученые, и, может, даже сама природа человеческого общества".

"С другой стороны, я считаю, что должны существовать механизмы самоочищения общества от фейков, и ученые в этом процессе должны играть самую важную роль", - подчеркнул глава Академии наук.