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ПМЭФ-2021

Глава РАН считает, что увеличение распространения фейков приводит к росту невежества

В огромном потоке информации его трудно препарировать, отметил Александр Сергеев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня /ТАСС/. Нарастание потока фейковой информации приводит к росту невежества в мире, заявил в интервью ТАСС президент РАН Александр Сергеев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Глава РАН: невежества в обществе стало гораздо больше
Глава РАН:

"Невежества стало гораздо больше, чем раньше. Я думаю, если брать в процентном отношении к новой информации, которая поступает через СМИ, даже информации наукоподобной, невежество в обществе увеличилось. Прежде всего потому, что нового знания, полезного или ошибочного, или даже фейкового, становится все больше. В огромном потоке информации его трудно препарировать, отделяя зерна от плевел", - сказал он.

По словам Сергеева, "субъективно виноваты в распространении невежества и СМИ, и ученые, и, может, даже сама природа человеческого общества".

"С другой стороны, я считаю, что должны существовать механизмы самоочищения общества от фейков, и ученые в этом процессе должны играть самую важную роль", - подчеркнул глава Академии наук.

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