Мединский: в учебниках по истории акценты расставлены верно, но некоторые темы упущены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Основные акценты в российских учебниках по истории расставлены правильно, однако по ряду тем в них содержится мало информации. Такое мнение высказал в субботу ТАСС помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский после открытия памятника императору Александру III в Гатчине (Ленинградская область).

"Мне кажется, в современном учебнике и современном культурно-историческом стандарте, который у нас принят, акценты расставлены достаточно справедливо, в том числе в отношении времени Александра III. Но, конечно, мы очень многого не знаем", - сказал Мединский.

В качестве примера он привел то, что в учебниках мало говорится о судьбе Александра III и его роли в российской истории, эта личность в системе преподавания истории представлена недостаточно масштабно.

"К Александру III сложно и неоднозначно относились при жизни и в первые годы после его смерти, и тем более в годы советской власти. Но сейчас, когда прошло уже много времени, мы с большого расстояния можем оценить, насколько это был глубокий, талантливый и эффективный правитель. При нем Россия не воевала, но развивалась такими экономическими темпами, которых, пожалуй, никогда не было - ни до, ни после него: без надрыва, спокойно, собственными силами, в мирных условиях. В этом отношении он, конечно, для нас во многом образец", - отметил Мединский.

Вопрос о полноте сведений об исторических событиях в учебниках вновь стал широко обсуждаться после того, как президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 21 апреля, признался, что иногда с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве.