В Бразилии рассчитывают на укрепление сотрудничества с Россией в борьбе с пандемией

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Бразилия надеется на расширение сотрудничества с Россией в области борьбы с пандемией и по другим направлениям. Об этом заявил в субботу журналистам посол Бразилии в РФ Товар да Силва Нунес.

"Мы очень довольны этим результатом [сотрудничеством по российской вакцине "Спутник V"] и надеемся на укрепление и углубление этого сотрудничества не только в медицине и области санитарии, но и в других областях", - сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что Бразилия ожидает расширения партнерства с Россией по поиску решений в борьбе с пандемией, в том числе по вопросу "других вакцин, а также медикаментов для бразильских пациентов, которые сейчас находятся в больнице".

Он также отметил накопленный Россией опыт в области иммунизации.

Отвечая на вопрос о доверии бразильцев к российскому препарату, посол отметил, что без опросов общественного мнения ему затруднительно что-то говорить. Вместе с тем он сообщил, что есть люди, которые обращаются в посольство с вопросами о том, когда можно будет приехать в Россию, чтобы вакцинироваться. "Я бы сказал, основываясь на своем опыте и опыте сотрудников посольства, что все очень довольны "Спутником V", - добавил дипломат.

Журналисты также поинтересовались, почему на процедуру одобрения российской вакцины ушло столько времени. Посол подчеркнул, что национальный регулятор сделал все возможное, чтобы решение было принято как можно быстрее, но столкнулся с некоторыми сложностями. Вместе с тем дипломат исключил политический аспект в этом вопросе.

Бразилия стала 67-й страной, где одобрено применение "Спутника V". В субботу глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что "Спутник V" будет поставлен в Бразилию в июле.