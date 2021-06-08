Международный форум "История для будущего. Александр Невский". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

В Государственном историческом музее - Музее Отечественной войны 1812 года проходит Международный форум "История для будущего. Александр Невский".

В ходе работы дискуссионных площадок состоится обсуждение подходов к изучению и популяризации образа Александра Невского. В рамках мероприятия планируется обсуждение широкого круга вопросов, посвященных сохранению памяти об Александре Невском как символе российской государственности, сочетающем в себе защитника Отечества, мудрого дипломата и православного святого.

В форуме принимают участие помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин,спецпредставитель президента Сергей Иванов, полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев,спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик РАН Александр Чубарьян, председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков; телеведущий, писатель, заведующий кафедрой международной журналистики МГИМО Юрий Вяземский, публицисты Дмитрий Пучков и Армен Гаспарян и другие.

Организатором форума выступает Российское военно-историческое общество.