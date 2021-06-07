ООН будет помогать гражданскому обществу РФ в реализации Повестки - 2030

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Реализация целей устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года зависит от объединения усилий ООН и представителей общественности по всему миру, гражданское общество РФ получит поддержку организации на этом направлении. Об этом заявил в понедельник директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной началу провозглашенного Генеральной Ассамблеей организации Десятилетия по восстановлению экосистем.

Он подчеркнул, что пандемия коронавируса существенным образом подорвала возможности для реализации повестки устойчивого развития и ее 17 целей, в том числе в сфере экологии. "И в этом плане принципиально важно, безусловно, объединение усилий: это и учреждения системы ООН, и гражданское общество, которое сегодня представлено Всероссийским обществом охраны природы. Разумеется, необходимо вовлечение всемирно известных деятелей в сфере культуры, спорта, науки", - отметил Кузнецов.

"Чтобы добиться успеха, необходимо формирование самого широкого консенсуса в пользу как сохранения и восстановления экосистем планеты, так и в более широком плане - создание зеленой экономики, углеродно-нейтральной экономики. Это важно для выживания человечества, выживания всех. Поэтому нужна достаточно серьезная разъяснительная, просветительская работа и информационные центры, коммуникационное звено. Организация Объединенных Наций и институты системы ООН, естественно, готовы поддержать гражданское общество Российской Федерации, поддержать всех людей доброй воли, заинтересованных людей, которые могут помочь нам достичь общих целей", - сказал директор Информационного центра ООН.

Он добавил, что представители организации с оптимизмом смотрят на перспективы такого сотрудничества, поскольку путем объединения усилий можно добиться самых успешных результатов.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Между тем спецпосланник генсека ООН по финансированию повестки предупредил, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, может помешать странам выполнить ЦУР в срок.