ВЦИОМ: звонки от телефонных мошенников за последние полгода получали 57% россиян

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более половины россиян (57%) получали звонки от телефонных мошенников за последние шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в понедельник на сайте организации.

"За последние полгода более половины россиян (57%) получали звонки от телефонных мошенников, а почти каждый пятый (19%) - СМС-сообщения; треть (35%) с этим не сталкивались. Чаще всего мошенники звонили москвичам и петербуржцам (70%), жителям городов-миллионников (69%). Реже других такие звонки получали жители сел (40%) и малых городов (55%), а также молодые люди 18-24 лет (49%). СМС-сообщения от мошенников чаще получали молодые люди 24-35 лет (26%) и жители малых городов (23%)", - следует из данных ВЦИОМ.

Наиболее часто респонденты получали от мошенников предложения банковских услуг (38%), сообщения об операциях с банковскими картами (27%), предложения по кредитованию (8%), предложения перечислить денег (5%), а также информацию о выигрыше призов и предложения медицинских услуг (по 3% соответственно).

Денежный ущерб из-за действий мошенников понесли 9% россиян, из которых 6% сообщили о значительном ущербе, 3% - о незначительном, в то время как 91% не понес никакого ущерба. Согласно результатам исследования, 34% опрошенных считают возможным лишиться денег в результате действий телефонных мошенников, 45% считают такой исход маловероятным, еще 18% уверены, что этого никогда не случится.

По мнению 52% россиян, с телефонным мошенничеством должно бороться государство, 16% считают, что этим необходимо заниматься телефонным операторам, 8% - организациям, чьими сотрудниками представляются телефонные мошенники.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 июня 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.