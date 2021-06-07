В Архангельской области открылась летняя навигация на Соловки

ТАСС, 7 июня. Теплоход "Беломорье" из Архангельска в понедельник отправился в первый в 2021 году прямой рейс на Соловецкие острова, открыв летнюю навигацию на архипелаг. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В прямой рейс на Соловки отправился теплоход "Беломорье". Это первый рейс на архипелаг в этом году. Всего в ходе летней навигации "Беломорье" восемь раз совершит путешествие по маршруту Архангельск - Соловецкие острова - Архангельск", - говорится в сообщении.

С открытием навигации теплоход также будет ходить из Архангельска до других морских поселений - деревень Летний Наволок, Летняя и Зимняя Золотицы, Куя. Шесть рейсов запланировано к селу Койда. Время в пути судна составляет около суток. Завершить навигационный период планируется в сентябре.

На Соловецких островах с первой половины XV века существует Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь, один из самых известных монастырских комплексов России. Монастырская жизнь на архипелаге прерывалась в годы советской власти, когда там был размещен крупнейший в СССР исправительно-трудовой лагерь, или Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН). Ансамбль Соловецкого монастыря включен в список памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО и Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов России.