Кипр оставил без изменений эпидемический статус России в новом реестре зарубежных стран

НИКОСИЯ, 7 июня. /ТАСС/. Эпидемический статус России не претерпел изменений в новом недельном реестре властей Республики Кипр: она по-прежнему остается в числе стран красной категории, из которых невакцинированным пассажирам необходимо проходить два диагностических теста на коронавирус, а привитым вакциной "Спутник V" тестирование не надо. Указанный перечень государств в понедельник опубликовал Минздрав Кипра.

Одновременно в новом реестре, который начнет действовать 10 июня, произведены несколько изменений по сравнению со списком недельной давности. Так, в красную категорию включена Япония, а из красной в оранжевую, откуда требуется только один тест, переведены Германия, Хорватия, Словакия, Испания и Люксембург.

Для невакцинированных пассажиров из стран красной группы, куда входит Россия, действуют следующие требования для прилета на Кипр: прибывающим необходимо не ранее, чем за 72 часа до вылета пройти ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию с получением сертификата на английском языке (кроме детей до 12 лет), получить провизу для въезда на Кипр и в течение 24 часов до вылета заполнить анкету по адресу: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home, загрузив на нее результаты ПЦР-теста на английском языке.

Уже по прибытии на остров россиянам и гостям из других стран красной группы придется повторно пройти тестирование на коронавирус. Стоимость теста оплачивают сами пассажиры, она составляет €30 в аэропорту Ларнаки и €32 в аэропорту Пафоса. Медицинские власти Кипра затем проинформируют пассажиров о результатах этого теста с помощью СМС, которое должно будет поступить им в течение трех часов после того, как они покинут аэропорт.

Однако пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации как российским препаратом "Спутник V", так и китайским Sinopharm, а также вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, могут приезжать в Республику Кипр без сертификата о прохождении диагностического теста на коронавирус. Вне зависимости от того из какой страны такие пассажиры прибыли на остров, они будут избавлены от необходимости как помещения на карантин, так и обязательного прохождения диагностических тестов, хотя кипрские власти все равно обладают правом подвергать тестированию отдельных вакцинированных пассажиров.

Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass на сайте www.cyprusflightpass.goc.cy/en/vaccinated-fly-request.