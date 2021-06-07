В вологодских моногоспиталях за 10 дней выросло число пациентов с ковидом на 42%

ВОЛОГДА, 7 июня. /ТАСС/. Рост числа заразившихся коронавирусной инфекции зафиксирован в Вологодской области, число госпитализированных пациентов возросло за 10 дней на 42% - с 244 до 347 человек, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Общий уровень загрузки монопрофильных госпиталей на сегодня составляет 66%. Мы фиксируем резкий рост числа заболевших. Сейчас этот рост обусловлен нагрузкой на все три многопрофильных госпиталя. На 24 мая в трех моногоспиталях находились 244 человека, на сегодня, 7 июня, - уже находятся 347 человек. Стремительный рост буквально за 10 дней на 42%", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

Количество пациентов моногоспиталя в Вологде, по его словам, выросло за 10 дней на 36% - со 115 до 156 человек, в Череповце на 48% - со 116 до 169 человек, в Великом Устюге на 69% - с 13 до 22 пациентов.

"Изменился возрастной состав в сторону увеличения молодых лиц, нуждающихся в госпитализации, - с 2% до 4%, среди лиц от 30 до 49 лет - с 18 до 21%. Количество старших пациентов сократилось с 79% до 75%. Это связано с активной иммунизацией представителей старшего поколения. Ситуация меняется, тяжесть заболевания растет уже в более молодых возрастных группах", - констатировал глава региона.

По данным губернатора, на сегодня в регионе привиты от коронавируса 122 тыс. человек, это 23% от плана по иммунизации. Всего в область поступило 135 тыс. комплектов вакцины, и в ближайшее время ожидается поставка еще 27 тыс. доз. "Вакцины достаточно. Пункты работают во всех медучреждениях. В связи с ухудшением ситуации в моногоспиталях прошу как можно быстрее принять решение о вакцинации", - призвал Кувшинников вологжан.

На 7 июня в Вологодской области подтверждено 46 415 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 43 случая. Выздоровели 43 241 человек, за сутки - 39. Умерли два человек, а всего с начала пандемии - 1 111 человек.