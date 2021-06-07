В Бурятии из-за сложной эпидобстановки усилены ограничительные меры

УЛАН-УДЭ, 7 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии усилили ограничительные меры из-за ухудшающейся эпидобстановки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе республиканского правительства.

"На сегодняшний день республика занимает третье место по темпам прироста заболеваемости после Москвы и Санкт-Петербурга. <…> Занятость коечного фонда высокая, 91%. Разработаны мероприятия по недопущению дальнейшего роста заболеваемости", - говорится в сообщении.

В связи со сложной обстановкой в регионе отменены или перенесены на более позднее время все массовые мероприятия, которые были запланированы на июнь - "Сельские игры-2021", "Сурхарбан", "Байкальский сабантуй". Без участия зрителей и с обязательным тестированием всех участников пройдут всероссийские спортивные соревнования. Даны рекомендации работодателям республики о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционную форму работы.

Время работы предприятий общественного питания ограничено до 23:00. Теперь допускается рассадка не более четырех посетителей за одним столом без учета детей. Образовательные организации среднего и высшего профессионального образования организуют учебный процесс в дистанционном формате. Кроме того, дано поручение усилить работу общественного транспорта для того чтобы максимально разобщить пассажиропоток.

Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал жителей республики соблюдать правила безопасности. Он предупредил, что в так называемую третью волну болеют и дети. "Коронавирус у нас в республике растет, на сегодняшний день уже 1 100 человек находятся в больницах, из них более 800 человек - с ковидной пневмонией, это уже тяжелая форма, 77 человек находятся в реанимации. <…> Сейчас во всех возрастах практически равная заболеваемость: у нас и дети болеют, и взрослые, и, к сожалению, беременные женщины", - сказал Цыденов в своем обращении, размещенным в соцсетях.

Рост числа инфицированных в Бурятии начался в конце мая. Если в первых числах мая ежесуточно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в последние дни - около 110.