В городе Санья на Хайнане фиксировали первоклассное качество воздуха в течение 2020 года

САНЬЯ /Китай/, 7 июня. /ТАСС/. Управление экологии китайской провинции Хайнань на протяжении всего 2020 года ежедневно фиксировало в курортном городе Санья качество воздуха, соответствующее первому уровню госстандарта КНР. Об этом сообщила местная газета "Санья жибао".

"В 2020 году в течение всех дней в Санья фиксировали превосходное или хорошее качество воздуха, это лучший показатель в истории города", - цитирует издание начальника отдела по вопросам атмосферной среды управления экологии Санья Ян Пинфэна. Он отметил, что проводимая местной администрацией экологическая политика привела к значительному улучшению качества воздуха по сравнению с предыдущими годами.

Кроме курорта Санья, еще пять населенных пунктов провинции попали в список мест с первоклассным качеством воздуха - города Даньчжоу, Учжишань и Цюнхай, а также Байша-Лиский и Цюнчжун-Ли-Мяоский автономные уезды.

Согласно официальной статистике, Хайнань входит в число китайских регионов с лучшей экологией. Так, в течение примерно 99,5% времени в 2020 году экологи фиксировали на острове высокое качество воздуха: уровень вредных частиц в атмосфере был минимальным. Среднегодовая концентрация частиц PM2.5 (диаметром от 2,5 мкм и меньше) на острове составила 13 мкг на куб. м.

Согласно планам властей провинции, Хайнань выйдет на пик выбросов углерода до 2025 года, а к 2050 году достигнет углеродной нейтральности. К 2025 году доля дней с превосходным качеством воздуха в году будет поддерживаться на уровне более 98%, а среднегодовой показатель концентрации тонкодисперсных частиц, как ожидается, должен снизиться до 11 мкг на куб. м.