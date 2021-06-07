Калининградская область присоединилась к федеральному турпроекту "Императорский маршрут"

КАЛИНИНГРАД, 7 июня. /ТАСС/. Калининградская область стала 21-м российским регионом, включившимся в федеральный туристический проект "Императорский маршрут", который объединяет места официальных визитов, паломничества и путешествий по России членов Императорского дома Романовых. Соответствующее соглашение подписали руководитель Федерального агентства по туризму Российской Федерации Зарина Догузова, губернатор Антон Алиханов и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО) Анна Громова, сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Также между Фондом ЕСПО и Министерством культуры Калининградской области было подписано соглашение о сотрудничестве в области культурно-просветительских и музейно-выставочных проектов.

"По масштабному региональному охвату и исторической концепции он (проект - прим. ТАСС) не имеет аналогов. <...> К маршруту присоединился двадцать первый регион - Калининградская область, в прошлом территория Восточной Пруссии, где немало параллелей и в русской истории. Например, именно сюда Петр Первый приехал в составе Великого Посольства и учился артиллерийскому делу, а император Александр Первый заключил Тильзитский мир с Наполеоном", - отметила Догузова, принявшая участие в подписании соглашения дистанционно.

Алиханов подчеркнул значимость включения области в национальный туристический проект. "Хочу поблагодарить Анну Громову за внимание к этой работе и к региону, за создание замечательных выставок и обогащение наших образовательных программ именно тематикой связи этой земли с историей России, с историей ее правителей и царского дома. Считаю это очень важным и нужным и для тех, кто приезжает сюда в туристических целях, и, конечно, для нас и наших детей", - цитирует его пресс-служба.

В рамках турпроекта "Императорский маршрут" по Калининградской области будет организован трехдневный экскурсионный тур. Он посвящен пребыванию в северной части Восточной Пруссии (современной Калининградской области) царя и первого императора России Петра Великого, императора России Александра I, а также членов Императорского дома Романовых в начале XX века (период Первой мировой войны). В данный маршрут вошли города Калининград, Балтийск, Советск, Черняховск и Гусев.