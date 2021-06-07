Адвокаты подали в Следственный комитет Белоруссии жалобу по делу Колесниковой

МИНСК, 7 июня. /ТАСС/. Защита одной из лидеров белорусского Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой подала жалобу в Следственный комитет (СК) республики на постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по ряду уголовных дел. Об этом в понедельник сообщили в штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

"Защита Марии во время знакомства с материалами уголовного дела подала жалобу в Следственный комитет на постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой, - говорится в сообщении Telegram-канала, созданного во время прошлогодней избирательной кампании. - Постановление не отвечает требованиям Уголовно-процессуального Кодекса <...>. Если говорить проще, то обвинение не конкретно, не содержит необходимых, предусмотренных законом, сведений, что не позволяет Марии осуществлять свою защиту".

Как отмечается в сообщении, СК должен ответить на эту жалобу в течение десяти дней.

Колесникову задержали в ночь на 8 сентября прошлого года. Позже ее арестовали, предъявив обвинения по ряду статей, в том числе о заговоре с целью насильственного захвата власти и создание экстремистского формирования.

Создание так называемого Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа прошлого года экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая покинула страну вскоре после выборов. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования. В соответствии с ними победу одержал действующий президент Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а Тихановская заняла второе место, набрав 10,12% голосов.