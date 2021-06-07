В Рособрнадзоре сообщили, что ЕГЭ по профильной математике прошел штатно

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сбоев и нарушений в ходе проведения в России единого государственного экзамена (ЕГЭ) по профильной математике не зафиксировано, сообщила в понедельник пресс-служба Рособрнадзора.

"Экзамен по математике профильного уровня прошел 7 июня в штатном режиме, серьезных сбоев и нарушений в ходе экзаменов зарегистрировано не было. На участие в ЕГЭ по профильной математике было зарегистрировано почти 393 тыс. человек, в том числе 360 тыс. выпускников текущего года", - говорится в сообщении.

Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 23 июня. Пропустившие экзамен по болезни или иной уважительной причине участники смогут сдать его в резервные дни - 29 июня и 2 июля, либо в дополнительный период в июле.

Основной период ЕГЭ проходит в 2021 году с 31 мая по 2 июля. Следующие экзамены по истории и физике пройдут 11 июня.