СМИ: в Мексику доставили очередную партию "Спутника V"

МЕХИКО, 7 июня. /ТАСС/. Очередная партия из 1 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в Мексику. Об этом сообщил в понедельник телеканал teleSUR со ссылкой на министерство здравоохранения латиноамериканской республики.

Минздрав отметил, что нынешняя партия стала седьмой с начала поставок в Мексику российского препарата. Всего в латиноамериканскую страну поступило 3,4 млн доз "Спутника V".

Для осуществления кампании по вакцинации в Мексику, население которой составляет порядка 127,5 млн человек, доставлено 43 млн доз вакцин против коронавируса. Помимо "Спутника V" в страну поставлялись партии вакцин Sinovac Biotech, Pfizer - BioNTech, AstraZeneca и CanSino.

До настоящего времени в рамках вакцинации населения в Мексике было применено свыше 34 млн доз вакцин от коронавируса. Власти планируют привить хотя бы одной дозой всех жителей старше 18 лет до конца октября.