Книга с автографом Павла Дурова выставлена на продажу за 20 млн рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Книга "Юлий Цезарь. Человек и писатель" Валерия Дурова (отец основателя мессенджера Telegram) с автографом Павла Дурова выставлена на продажу за 20 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные объявления, размещенного на сервисе "Юла".

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков подтвердил ТАСС, что он является автором объявления.

"Выставляю на продажу книгу "Юлий Цезарь. Человек и писатель" за авторством Валерия Семеновича Дурова, отца основателя "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павла Дурова. Эта книга выпущена тиражом 1 тыс. штук и посвящена сыновьям автора - Павлу и Николаю. На этой книге стоит автограф Павла Дурова - "Владимиру С уважением от Павла. 2014 года" (год, когда Павел продал свою долю в "ВКонтакте" и сосредоточился на работе с мессенджером)", - говорится в объявлении.

Стоимость книги с автографом оценена в 20 млн рублей. "Для меня эта книга с автографом - бесценна, я очень уважаю Павла Дурова. Но мной было принято принципиальное решение: есть проблема, которую важно и нужно решать не то, что сейчас, а еще вчера. И будет очень правильно, если полученные деньги послужат благому делу - информированию детей о современных угрозах и опасностях", - пишет автор, уточняя, что это подарок Павла Дурова.

Он также отмечает, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров совместно с АНО "Цифровые платформы" провели исследование интернет-среды и выявили множество проблем и опасностей, про которые не знают большинство школьников и учителей. "Некоторые наши выступления перед учителями вызвали большой резонанс. Учителя буквально требовали рассказать об этих проблемах учителям всей страны. 68% детей сталкивались с угрозами в Сети, при этом почти половина из них (28%) пострадали -- морально, физически или финансово. Это следует из результатов анонимного опроса Ассоциации", - пишет автор.

Опросив 2 тыс. пользователей соцсетей в возрасте 11-18 лет, эксперты выяснили, что чаще всего подростки вовлекались в противозаконные акции, организации и секты, становились жертвами фейковых новостей и опасных челленджей, пытаясь повторить рискованные флешмобы, а также теряли деньги в клонах интернет-магазинов. Представили Ассоциации и АНО "Цифровые платформы" разработали всероссийский проект "Цифровой иммунитет" и его основной задачей является информирование детей о новых видах опасностей и о том, как решать возникшие потребности не подвергая себя риску. "Вырученные деньги пойдут на реализацию проекта", - поясняет Зыков.