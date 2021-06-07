Путин поручил кабмину Татарстана организовать форум "Россия - спортивная держава"

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о проведении в Казани форума "Россия - спортивная держава". Организация подготовки и проведение форума возложены на кабинет министров Татарстана. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Рекомендовать кабинету министров Республики Татарстан принять меры по обеспечению подготовки и проведения Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", в том числе по финансированию расходов на эти цели за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан", - указано в документе.

Форум "Россия - спортивная держава" состоится в Казани с 8 по 10 сентября 2021 года. Изначально он должен был пройти в Екатеринбурге в октябре 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Форум был учрежден в 2009 году указом президента Российской Федерации, в 2019 году местом его проведения стал Нижний Новгород.