В парламенте Греции открылась выставка фотографий ТАСС

АФИНЫ, 7 июня. /ТАСС/. Выставка фотографий фотокорреспондентов ТАСС, посвященная празднованию 200-летия со Дня независимости Греческой Республики, открылась в понедельник в парламенте Греции. Экспозиция под названием "Взгляд на российско-греческие отношения через фотообъектив. Выставка фотографий из архива информационного агентства ТАСС" подготовлена ТАСС, Фондом парламентаризма и демократии парламента Греции в сотрудничестве с посольством Российской Федерации в Афинах в рамках Года истории Россия - Греция в 2021 году.

В открытии экспозиции приняли участие первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, посол РФ в Греции Андрей Маслов, заместитель председателя греческого парламента Атанасиос Бурас, спецпредставитель премьер-министра Греции, бывший посол Греции в России Илиас Клис, депутаты греческого парламента, представители МИД Греции и российские дипломаты.

Выступая на презентации, Михаил Гусман подчеркнул, что для него высокая честь и большая радость присутствовать на открытии выставки, посвященной истории российско-греческих отношений, выставки из огромного архива агентства ТАСС, который является одним из самых больших в мире. По словам Гусмана, "самой большой проблемой было вместить в компактные возможности выставки весь тот пласт фотографий об истории двусторонних отношений, который есть в архиве агентства". "Там уникальные фотографии от дореволюционного периода до фотографий, связанных с визитами высоких государственных деятелей Греции в Советский Союз, в Россию, и лидеров СССР и России - в Грецию". Первый заместитель генерального директора ТАСС напомнил о том, что в воспоминаниях Юрия Гагарина, 60-летие первого полета в космос которого отмечается в этом году, говорилось о его восторгах по поводу поездки в Грецию в 1962 году. "Его сопровождали тогда и корреспонденты ТАСС, и фотокорреспонденты", - сказал Гусман.

По словам первого заместителя гендиректора, в своей истории, в общественном сознании греческий и русский народы были и остаются очень близкими, очень открытыми друг другу. "Мы всегда очень ценили нашу близость с греческим народом. Это связано и с нашей общей православной культурой, и с тем, что по сей день музыка греческих композиторов, греческая история и культура очень близки россиянам. Я абсолютно убежден, что отношения между Россией и Грецией будут наполняться все более новым содержанием, отражающим наши культурные и исторические традиции", - подчеркнул Гусман.

Генеральный секретарь Фонда парламентаризма и демократии парламента Греции Эвантис Хатзивасилиу заявил, что он тоже очень рад возможности открыть в помещении высшего законодательного органа Греции выставку фотографий ТАСС, посвященную российско-греческим отношениям. "Думаю, что это очень редкое явление в мировой истории, что узы двух народов - Греции и России - уходят так далеко в прошлое, - сказал Хатзивасилиу. - В этом году, когда отмечается 200-летие греческой национальной освободительной революции 1821-1829 годов, мы обязаны напомнить о важном, решающем вкладе, который внесла Россия в достижение Грецией своей независимости. Стоит вспомнить только два события - российское участие в Наваринском морском сражении (в его ходе в октябре 1827 года русская эскадра вместе с французской и английской полностью уничтожила флотилию Османской империи - прим. ТАСС), а также русско-турецкую войну, которая последовала за этой битвой и обеспечила успех греческой революции. За эти 200 лет греческий и русский народ были союзниками в мировых войнах, и много раз греки просили и получали помощь от России по важнейшим для них делам, что отражено в нашей совместной истории".

Выступавший от имени руководства высшего законодательного органа Греции, заместитель председателя парламента Атанасиос Бурас заявил, что "очень счастлив, что в парламенте открылась выставка фотографий ТАСС, которая отражает исторический путь двух стран с конца XIX века до наших дней". "2021 год объявлен Годом истории Греции и России. В ноябре 2020 года во время визита министра иностранных дел России [Сергея Лаврова] в Афины главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали совместный меморандум о проведении Года истории. Хотелось бы указать на высокий уровень сотрудничества двух наших государств в области экономики, энергетики, туризма и культуры. Пользуюсь этим случаем, чтобы заверить, что греческий парламент будет и впредь привержен делу развития отношений наших государств", - сказал Бурас.

Посол России Андрей Маслов сказал, что с большим удовольствием участвует в открытии фотовыставки из архива ТАСС на тему российско-греческих отношений. "Это первое крупное двустороннее мероприятие в Греции в рамках четвертого подряд перекрестного года между нашими странами - Года истории, - сказал Маслов. - Как известно, Россию и Грецию связывают крепкие исторические и духовные связи. Благодаря работе ТАСС у нас есть возможность увидеть развитие и наиболее важные моменты нашего современного многопланового сотрудничества: от взаимной сердечной симпатии и интереса к сфере культуры двух православных народов до регулярных саммитов, включая и последние контакты".

Посол также указал, что 2021 год особый, так как Год истории совпадает с 200-летием начала греческой революции, в успех которой Россия внесла решающий вклад. "Россия отмечает эту годовщину вместе с Грецией - факт, который был закреплен участием премьер-министра России Михаила Мишустина в официальных мероприятиях 25 марта в Афинах. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров на недавней встрече со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом, этот юбилей - наш общий праздник", - сказал Маслов. Он поблагодарил греческих друзей за "совместную организацию и поддержку данной важной инициативы для российско-греческих отношений, вдохновленной Михаилом Гусманом". "Мы ценим уважение греков к нашим общим страницам прошлого, на основе которых строим наше нынешнее сотрудничество", - подчеркнул посол.

На презентации отмечалось, что в Греции очень большой интерес к экспозиции исторических фотографий, представленных ТАСС. Греческий парламентский телеканал сделал специальную передачу, посвященную этому событию. Михаил Гусман в интервью этому телеканалу, в частности, рассказал о фотоархивах и работе ТАСС, своих встречах с мировыми политиками, борьбе с фейковыми новостями.

Фото вернисажа

На экспозиции в парламенте Греции представлены исторические и современные снимки ТАСС, повествующие о различных сферах сотрудничества России и Греции. Среди них - фотография цесаревича Николая Александровича, Георга Греческого (второго сына короля Греции Георга I) и великого князя Георгия Александровича (1894 год), фото первого космонавта Земли Юрия Гагарина в ходе посещения Акрополя в Афинах в феврале 1962 года и греческой актрисы Аспасии Папатанасиу в главной роли в спектакле "Медея" в Московском академическом театре имени В.Маяковского (1966 год).

Посетители выставки могут увидеть фотографии обелиска в городе Ханья на Крите, установленного на месте захоронения 33 советских воинов, погибших в войне с фашистами (1976 год), церемонии вручения греческому общественно-политическому деятелю, участнику Движения Сопротивления Манолису Глезосу Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами" (Москва, август 1963 года). На представленных фото - председатель партии Новая демократия Кириакос Мицотакис (нынешний премьер-министр Греции) и президент России Владимир Путин во время встречи в Афинах в мае 2016 года, а также премьер-министр России Михаил Мишустин во время парада по случаю Дня Независимости Греции на площади Синтагма (Конституции) в Афинах в марте 2021 года.

Посольство России в Греции также разместило на стендах книги и документы по истории российско-греческих отношений.