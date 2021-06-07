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Путин наградил премьер-министра Казахстана орденом Дружбы

Аскара Мамина наградили за вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Казахстана Аскара Мамина орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие международного сотрудничества в области исследования и использования космического пространства, укрепление дружбы между народами наградить орденом Дружбы Мамина Аскара Узакпаевича - премьер-министра Республики Казахстан", - говорится в документе.

Мамин занимает должность премьер-министра с 2019 года, в разные годы он также был министром транспорта и коммуникаций, президентом и председателем правления национальной компании "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги"), первым заместителем премьер-министра Казахстана.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияМамин, Аскар Узакпаевич
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