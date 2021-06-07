В Крыму отвергли возможность использования воды, просочившейся сквозь дамбу на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Воду с Украины, просочившуюся в Крым сквозь перекрывающую Северо-Крымский канал дамбу, не будут использовать на полуострове, поскольку сомневаются в ее соответствии санитарным нормам, сообщил председатель парламента республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

В воскресенье в украинских СМИ появились сообщения о том, что из дамбы на 91-м километре Северо-Крымского канала, которую построили в 2014 году для ограничения подачи воды в Крым, начала просачиваться вода.

"То, что происходит у них на эту минуту, это чистой воды ложь, никакого прорыва пока нет. И нам вода их не нужна, потому что она совершенно грязная, необработанная. Там давно не следят ни за какими нормами. Мы категорически против такой воды, мы не будем ее себе брать", - сказал Константинов.

Спикер отметил, что благодаря реализации плана правительства РФ большую часть ограничений подачи воды населению, действовавших из-за засухи в нескольких городах полуострова, удалось смягчить.

Практически сразу после воссоединения Крыма с Россией возникла проблема водоснабжения полуострова: Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 90% потребностей автономии. Запасы воды в Крыму пополняли из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В минувшем году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе. В Симферополе, Ялте и Алуште были введены графики подачи питьевой воды населению.