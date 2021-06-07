Мишустин 8 июня встретится с работниками социальных организаций в Подмосковье

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин 8 июня, в День социального работника, осмотрит комплексный центр соцобслуживания населения в Подмосковье. Он также встретится с представителями этой профессии, сообщила пресс-служба главы правительства.

"8 июня, в День социального работника, Мишустин посетит комплексный центр социального обслуживания населения в Московской области. Председатель правительства осмотрит центр и встретится с работниками социальных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.