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Мишустин 8 июня встретится с работниками социальных организаций в Подмосковье

Глава кабмина также осмотрит комплексный центр соцобслуживания населения

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин 8 июня, в День социального работника, осмотрит комплексный центр соцобслуживания населения в Подмосковье. Он также встретится с представителями этой профессии, сообщила пресс-служба главы правительства.

"8 июня, в День социального работника, Мишустин посетит комплексный центр социального обслуживания населения в Московской области. Председатель правительства осмотрит центр и встретится с работниками социальных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

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