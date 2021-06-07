Размер грантов конкурса "Православная инициатива" увеличен до 1,8 млн рублей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/ - Организаторы конкурса "Православная инициатива", проводимого под эгидой Русской православной церкви, решили увеличить размер грантов для поддержки гуманитарных и просветительских проектов, сообщается в понедельник на официальном сайте Московской патриархии.

"Начался прием заявок на международный открытый грантовый конкурс "Православная инициатива - 2021". В нынешнем году увеличены суммы грантовых заявок: до 1 млн рублей для локальных проектов и 1 млн 800 тыс. рублей - для сетевых и инфраструктурных", - говорится в сообщении. Ранее размер грантов не превышал 600 тыс. рублей для локальных и 1 млн рублей для инфраструктурных проектов соответственно.

Прием заявок на участие в конкурсе продлится с 7 июня до 5 июля. Рассчитывать на поддержку могут подразделения Русской православной церкви, зарегистрированные в качестве некоммерческих организаций (НКО) государственные и муниципальные учреждения, негосударственные организации в сфере образования, культуры, здравоохранения, соцзащиты, а также средства массовой информации, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.

Отмечается, что особое внимание организаторы будут уделять проектам по развитию гражданской активности в северных регионах России и поддержке малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, способствующим сохранению и популяризации традиций и культуры этносов, продвижению народных промыслов на российских и международных рынках и улучшению жизни коренных народов.

Кроме того, комиссия готова рассмотреть и небольшие локальные проекты в рамках специальной номинации "Малые города и села", размер этого гранта может достигать 300 тыс. рублей.

Конкурс проводит координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской православной церкви. Победители конкурса будут объявлены до 31 июля. Получившие грантовую поддержку проекты должны быть реализованы с 1 июля 2021 года по 20 января 2022 года.