Путин пообщается по видеосвязи с представителями социальных организаций

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи встречу с представителями социальных организаций. Мероприятие приурочено к отмечаемому 8 июня Дню социального работника.

Как уточняли в пресс-службе Кремля, во встрече примут участие сотрудники государственных и некоммерческих организаций, оказывающие помощь людям старшего возраста и людям с инвалидностью, работники медицинских и реабилитационных центров, а также волонтеры из 14 регионов страны - от Калининградской области до Камчатского края.

О празднике

В России 8 июня отмечается День социального работника. Это профессиональный праздник для полумиллиона россиян, которые трудятся в 10 тыс. учреждений социального обслуживания.

Именно в этот день, 8 июня 1701 года, Петром I был подписан указ о создании первой государственной богадельни для нищих, больных и престарелых, за которыми необходим уход.

Внимание к социальной теме

Глава российского государства в этот день регулярно поздравляет социальных работников с профессиональным праздником - и встречаясь с ними лично, и направляя приветственные послания. В прошлом году на фоне распространения коронавируса общение с соцработниками также проходило по видеосвязи.

На той встрече Путин подчеркивал, что сотрудники социальной сферы выбирают для себя "не просто профессию, а в полном смысле этого слова служение". Как отмечал глава государства, в такой сфере, как социальная защита, "никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека". Власти страны это понимают, ценят и всегда будут помогать соцработникам в их миссии, заверял он.

В целом же темы социальной поддержки россиян занимают центральное место на совещаниях и иных мероприятиях у президента. Так, в последнем послании парламенту Путин обращал внимание на то, что сбережение народа России - это высший национальный приоритет страны. Им определяются все положения обновленной конституции, в том числе и касающиеся укрепления социальных гарантий. В послании глава государства упомянул и самих сотрудников социальных служб, особо отметив их самоотверженную работу в пандемию.