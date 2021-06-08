Мишустин 8 июня встретится с работниками социальных организаций в Подмосковье

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин 8 июня, в День социального работника, осмотрит комплексный центр соцобслуживания населения в Подмосковье. Он также встретится с представителями этой профессии, сообщила пресс-служба главы правительства.

"8 июня, в День социального работника, Мишустин посетит комплексный центр социального обслуживания населения в Московской области. Председатель правительства осмотрит центр и встретится с работниками социальных организаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

День социального работника был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 27 октября 2000 года. 8 июня профессиональный праздник отмечают работники учреждений соцобслуживания населения, социально-реабилитационных центров, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, геронтологических центров и других учреждений социального профиля, а также сотрудники СОНКО.

Как ранее отмечал премьер-министр, быть социальным работником непросто, "ведь их подопечные нуждаются в постоянном уходе и заботе, ждут, что им принесут лекарства и продукты", порой соцработники просто звонят, "чтобы убедиться, что с ними все в порядке". Премьер делал акцент на том, что государство не оставляет без своего внимания тех, кто трудится в стационарных учреждениях социального обслуживания, а также тех, кто берет под свою опеку инвалидов, пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивая им необходимый уход на дому. 2020 год для соцработников стал особым испытанием. По предложению президента РФ Владимира Путина за работу во время пандемии коронавируса были введены дополнительные выплаты соцработникам. Доплату получали свыше 130 тыс. работников закрытых на карантин домов-интернатов для пожилых граждан и инвалидов. За каждую смену, проведенную в изоляции вместе с постояльцами в находящемся на карантине социальном учреждении (как минимум 14 дней), врачам предусматривалась выплата в размере 40-60 тыс. рублей, соцработникам, педагогам и среднему медперсоналу - 25-35 тыс. рублей, младшему персоналу - 15-25 тыс. рублей.