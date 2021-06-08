Политики и ученые из России, Болгарии и Сербии обсудят образ Невского на форуме в Москве

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты из России и стран Восточной и Западной Европы примут участие в Международном форуме "История для будущего. Александр Невский", организованном Российским военно-историческим обществом (РВИО) в Москве, сообщили в пресс-службе организации.

Площадкой форума выступит Музей Отечественной войны 1812 года, филиал Государственного исторического музея. Ожидается, что гостями форума станут видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения, среди них международные специалисты - представители Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины, Польши, Кипра.

С российской стороны на форум приглашены помощник президента РФ Владимир Мединский, директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента РФ Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева и другие.

В ходе работы дискуссионных площадок планируется обсудить подходы к изучению и популяризации образа князя Александра Невского, а также к сохранению памяти о нем как о символе российской государственности. В рамках дискуссий эксперты рассмотрят образ Невского как защитника Отечества, дипломата и православного святого. Отдельно будет обсуждаться образ князя в культурном разрезе.

Александр Невский (1221-1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы в Невской битве, состоявшейся 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат, способствовал распространению христианства в северные земли поморов. Александр Невский канонизирован в 1547 году как благоверный князь. В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня его рождения.