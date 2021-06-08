Эксперты: почти 80% палестинцев Иерусалима живут за чертой бедности

РАБАТ, 8 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 78% живущих в Иерусалиме палестинцев, или около 350 тыс. человек, живут за чертой бедности. Об этом говорится в обнародованном в понедельник докладе о социально-экономическом положении палестинцев в Иерусалиме агентства "Бейт Маль Аль-Кудс аш-Шариф", которое расположено в столице Марокко.

Агентство - исполнительный орган Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, председателем которого является марокканский король Мухаммед VI. Агентство занимается, в частности, вопросами здравоохранения, образования и демографии, а также защитой религиозного и культурного наследия Иерусалима.

"Жители Иерусалима страдают от отсутствия перспектив трудоустройства, заброшенной и слабой системы образования, недостатка экономической и материально-технической инфраструктуры, - отмечается в документе. - Возможности трудоустройства в Иерусалиме остаются низкими, равно как и заработная плата, по сравнению с другими городами".

Авторы доклада указали на наличие "удушающего финансового кризиса, с которым сталкиваются арабские больницы города". По их мнению, этот кризис "усугубился в 2020 году в связи с распространение пандемии коронавируса".

"Агентство "Бейт Маль Аль-Кудс аш-Шариф" пришло на помощь арабским больницам Иерусалима, предоставив лекарства, медицинское и парамедицинское оборудование, чтобы помочь им преодолеть тяжелые условия, связанные с пандемией коронавируса", - отмечается в документе.

Марокканские власти традиционно уделяют повышенное внимание развитию событий в зоне ближневосточного конфликта, в том числе ситуации вокруг судьбы "Города трех религий" - Иерусалима. Король Мухаммед VI является председателем Комитета по Иерусалиму при Организации исламского сотрудничества, основным направлением деятельности которого объявлены сохранение духовного и цивилизационного значения города, защита его роли как средоточия и распространителя ценностей толерантности и мира.