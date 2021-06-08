Более 120 проектов покажут на выставке школы "Каскад. Проект как метод" в Музее Москвы

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Выставка "Слишком много свободы", подготовленная выпускниками школы "Каскад. Проект как метод" и включающая более 120 проектов, открывается в Музее Москвы во вторник. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Около 250 молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет на протяжении девяти месяцев работали над созданием собственных проектов вместе с известными художниками и кураторами. Они исследовали окружающую действительность и себя, учились проходить путь от идеи до реализации", - сказали в пресс-службе.

Произведения молодых авторов посвящены вопросам взаимопонимания, принятия смерти, анонимности и безопасности, проблемам рабочего класса, образе женщины, взрослении, насилии и границах. При этом многообразны как поднимаемые темы, так и формы произведений. "В ходе обучения участники разделились на 15 групп, каждая из которых выбрала наиболее подходящий и интересный медиум: перформансы, инсталляции, картины, рисунки, зины, видеоарт и аудиоработы", - пояснили в пресс-службе.

Художница Елизавета Черняева представила переосмысленную скульптуру Венеры Милосской, на примере которой говорит со зрителями о насилии и телесности. Екатерина Громыко подготовила посвящение художнику Михаилу Врубелю. Мария Терентьева посвятила арт-проект людям с расстройством пищевого поведения, посетители смогут услышать их рассказы о выздоровлении и сложностях, с которыми они столкнулись. Художница Алина Бостынец создала экспозицию "Комната Раскольникова", в которой она исследует русскую национальную идею и роль пространства в русской философии.

Как рассказала руководитель школы Лидия Лобанова, программа работает с сентября по май и заканчивается большим выставочным проектом. "Старшие и средние школьники имеют возможность сделать что-то свое, настоящее на взрослой музейной площадке, показать то, что их интересует, на какие темы они хотят говорить, какими проблемами они хотят заниматься. Каждый год название проекта придумывают сами дети. В этом году они рефлексировали на тему свободы, ее в проекте оказалось слишком много, и они не были к ней готовы", - цитируют ее слова в пресс-службе.

"Каскад. Проект как метод" - межинституциональная проектная школа, которая дает возможность ученикам и учителям реализовать музейную выставку под руководством тьюторов и приглашенных кураторов. Образовательный проект вошел в шорт-лист премии Moscow Urban Forum Community Awards 2019, стал лауреатом премии "Инновация-2020".