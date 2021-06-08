В Приморье возбудили административные дела против 61 человека за ноябрьский энергоколлапс

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Дальневосточное управление Ростехнадзора возбудило дела об административных правонарушениях в отношении 61 должностного лица по результатам расследования причин серии аварий на энергосетях в Приморском крае после ледяного дождя в ноябре 2020 года. Об этом сообщается во вторник на сайте управления.

"Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору завершило расследование причин аварии, произошедшей 18 ноября 2020 года в Приморском крае при прохождении циклона, вызвавшего опасные погодные явления в виде ледяного дождя, мокрого снега и порывистого ветра. По результатам расследования в отношении 61 должностного лица электросетевых предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 9.11 КоАП РФ" ("Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок"), - говорится в сообщении.

В ходе расследования установили основные причины, которые стали предпосылками аварии или затруднившие ее ликвидацию. Среди них отсутствие контроля со стороны электросетевых организаций за соблюдением правил охраны электрических сетей, отсутствие аварийного запаса оборудования, запасных частей и материалов, проведение технического освидетельствования линии электропередачи с продлением срока эксплуатации при наличии аварийно-опасных дефектов. Также отмечены недостаточность работ по техническому обслуживанию линий, недостаток специализированной техники, отсутствие необходимого количества аварийно-ремонтных бригад.

В ноябре 2020 года в Приморском крае начался снегопад, прошел ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы ЛЭП, падение деревьев и конструкций. Расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. Обледенели ванты моста на остров Русский, движение по нему было перекрыто на две недели.