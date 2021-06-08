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В Чите умерла писательница Елена Стефанович

Ей было 69 лет

ЧИТА, 8 июня. /ТАСС/. Российская писательница, поэтесса и публицист Елена Стефанович умерла в ночь на вторник в реанимации краевой клинической больницы в Чите на 70-м году жизни, сообщил на своей странице в "Одноклассниках" ее сын Максим Стефанович.

"Не хочу говорить "умерла" - ушла, тихонько прикрыв за собой дверь, за которой начинается уже другая жизнь, где нет печали. Мама не дожила до своего 70-летия 4 месяца", - написал Стефанович.

Елена Стефанович родилась в октябре 1951 года в поселке Сусуман Магаданской области в семье заключенных. В 1953 году семья Стефанович переехала в Читу. Больше 20 лет состояла на учете в психоневрологическом диспансере. В 1989 году опубликовала дебютную книгу "Дурдом", основанную, по признанию автора, на реальных событиях. Книга несколько раз переиздавалась в разных городах России.

В последующие годы стала автором свыше двух десятков книг поэзии и прозы, в том числе таких как "Девочка из КВД", "Чмарь", "Барак", "Лом-Баба".

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