В Хабаровском крае зарегистрировали рост числа заболевших COVID-19

ТАСС, 8 июня. Рост числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Хабаровском крае: впервые за два месяца оно превысило 50 случаев за сутки, сообщается в Instagram регионального министерства здравоохранения.

"Впервые за два месяца мы вновь стали регистрировать более 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией в сутки", - говорится в сообщении.

Снижение уровня заболеваемости в Хабаровском крае наблюдалось с середины апреля, когда в сутки регистрировалось менее 40 инфицированных (до этого - 50 и более). С конца апреля это число сократилось почти вдвое - до 20-23 случаев заражения в сутки. Рост начался с середины мая, и ко второй неделе июня количество заболевших превысило 50 в сутки.

За прошедшие сутки в Хабаровском крае выявлен 51 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 49 заболевших - жители Хабаровска. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 52,9 тыс. инфицированных, 50,8 тыс. человек выздоровели, 424 пациента умерли.